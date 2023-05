Cristina Ferreira viveu na quarta-feira, 3 de maio, uma experiência avassaladora durante a sua passagem pelo Rio de Janeiro, onde participou na Web Summit Brasil.

"É avassalador. Nunca as imagens conseguirão traduzir o impacto de ver o Rio do alto e o Cristo redentor desta forma", realçou na sua conta oficial de Instagram, onde partilhou as primeiras imagens de um passeio de helicóptero que a deixou de coração cheio.

"Logo já vos mostro o vídeo da experiência. Mas queria só deixar aqui este momento registado. Emocionei-me", completou.

