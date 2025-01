Vanessa Martins viajou para o Brasil no início do ano e tem partilhado os momentos que viveu na região de São Paulo e Rio de Janeiro.

Esta quinta-feira, 23 de janeiro, a atriz partilhou um vídeo seu a sobrevoar o Rio para poder ver o Cristo Redentor.

No vídeo, Vanessa Martins escreveu que "no dia em que decidiu ir ver o Cristo de helicóptero estava nublado... mas ele apareceu para me ver. Que experiência especial".

Já na legenda da publicação, a atriz relatou que quando aterrou, conheceu a modelo Alessandra Ambrósio - que ia fazer o mesmo passeio - e que tirou uma foto com ela.

Clique na galeria e veja a experiência partilhada por Vanessa Martins.

