Cristina Ferreira foi convidada para estar no palco da Web Summit Rio e esta foi a razão que a levou a viajar novamente para o Brasil.

Ainda no país, a apresentadora publicou na sua página de Instagram novas fotografias, tendo-se destacado com o look escolhido para "mais um jantar na cidade maravilhosa".

Cristina Ferreira surgiu com um vestido de Victoria Beckham, da Stivali Lisboa. A peça em tons de branco e preto não é para todas as carteiras, pois custa 1.490 euros. Veja as fotografias de Cristina Ferreira na publicação abaixo:

