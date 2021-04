Cristina Ferreira parece ter aproveitado o bom tempo que se fez sentir este fim de semana para dar um mergulho no mar da Ericeira.

A apresentadora partilhou com os seus seguidores do Instagram diversas fotografias dos seus dias de descanso, entre as quais uma onde aparece em fato de banho e sem maquilhagem numa praia.

Cristina Ferreira em fato de banho© Reprodução Instagram/ Cristina Ferreira

E esta não foi a única imagem onde a apresentadora se mostrou ao natural. A diretora de ficção e entretenimento da TVI partilhou um vídeo a caminhar onde, uma vez mais, exibe o seu rosto livre de qualquer produção.

A apresentadora na sua caminhada de fim de semana© Reprodução Instagram/ Cristina Ferreira

