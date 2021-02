Cristina Ferreira continua bastante atarefada com as gravações do seu próximo programa - 'All Together Now', um concurso de talentos que promete agarrar os telespectadores ao pequeno ecrã.

No entanto, a comunicadora nunca deixa de partilhar uma mensagem com os admiradores na sua conta de Instagram, onde já tem mais de um milhão de seguidores.

Ainda hoje, por exemplo, deixou uma mensagem:

"Só para vos lembrar que é preciso ter esperança no futuro. Sempre".

Palavras que inspiraram várias pessoas, algumas das quais ainda elogiaram o visual que exibe na imagem.

