Cristina Ferreira não ficou indiferente à entrevista dada por Ruben Rua a Manuel Luís Goucha, no seu programa de hoje. Um dos momentos em que o comunicador não conseguiu conter as lágrimas foi ao recordou um dos professores que mais o marcou na sua vida, motivo pelo qual Cristina fez questão de apoiar o amigo.

"Ouvi falar do professor Luís dezenas de vezes nas nossas conversas. Quando a equipa do Goucha o convidou para o programa disse-lhes que tinham de encontrar o Luís. Ontem soube que o professor tinha morrido no ano passado e que seria a filha a dar a notícia. Percebemos todos a importância do Luís. E nunca o Rúben precisou tanto deste abraço", notou na sua conta de Instagram.

Por seu turno, Ruben afirmou: "O professor Luís. O homem que fez a diferença na minha vida. Hoje, num testemunho surpresa da sua filha, soube que só o poderei encontrar no mar. E que imensidão tem o mar. E o Luís".

