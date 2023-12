Um, que já dura há vários anos, outro, que é muito mais recentemente. Cristina Ferreira tem dois amores, que em nada são iguais.

A apresentadora brincou com um dos temas mais conhecidos de Marco Paulo numa imagem que mostra Manuel Luís Goucha e Bruno Cabrerizo a abraçarem-se, nos bastidores da emissão especial da TVI intitulada 'Há Festa no Hospital'.

"Eu tenho dois amores", escreveu Cristina, que ainda acrescentou um emoji sorridente.

Depois, Cristina Ferreira partilhou uma nova story e escreveu, em tom de brincadeira, que Goucha ficou ciumento com esta aproximação ao ator brasileiro.

Cristina, vale lembrar, apresentou durante vários anos o programa 'Você na TV' com Goucha. Em 2024, irá assumir a condução do 'Dança com as Estrelas' ao lado de Bruno Cabrerizo.

Veja na galeria estas recentes - e divertidas - publicações de Cristina Ferreira.

