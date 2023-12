"Setembro é já amanhã". Esta frase foi repetidamente proferida por Cristina Ferreira aquando da sua mudança para a TVI, em julho de 2020. As palavras em causa foram, no entanto, satirizadas por Hernâni Carvalho, na manhã desta segunda-feira, dia 11 de dezembro.

Hernâni pediu alguns segundos a Diana Chaves, durante a emissão do 'Casa Feliz', para parabenizar a equipa do 'Linha Aberta', que ontem conseguiu o melhor resultado do ano no que às audiências diz respeito.

"E já agora, à nossa 'Casa Feliz' também, que ontem fez um grande resultado", disse depois Hernâni, que concluiu com a frase: "Portanto, setembro, como diz o outro, é sempre que um homem quiser".

Diana Chaves deixou soltar uma discreta gargalhada depois desta observação do comentador.

Leia Também: Cristina Ferreira já tem destino para próxima viagem com avós do filho