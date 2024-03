Cristina Ferreira cansou-se de algumas notícias que têm vindo a ser publicadas pela imprensa cor-de-rosa acerca da sua relação amorosa com João Monteiro, tendo por isso aproveitado a emissão de hoje do 'Dois às 10', na TVI, para esclarecer algumas das coisas que estão a ser ditas.

Depois de comentado o namoro de João Moura Caetano e Bárbara Norton de Matos, Cristina interrompeu os comentadores para dizer: "Já que falamos tanto da vida dos outros, também falo da minha. Se falam da minha vida todos os dias então eu também tenho o direito de falar da minha própria vida".

De seguida, a apresentadora continuou: "É só porque me chateia falarem da minha vida sem saberem de nada e colocarem os meus amigos em posições que me deixam muito triste. Agora, a moda é dizerem que eu estou numa relação a quatro ou a três, só porque os meus amigos estão comigo e vão estar sempre".

"Tratam-nos por apêndices, por pendentes, porque andam a intrometer-se na minha vida... Não andam. Nós queremos muito estar com eles, vamos estar sempre com eles e não se intrometem nada", acrescentou a comunicadora, referindo-se ao facto de visitar hotéis e restaurantes com o namorado e de os dois estarem acompanhados de alguns amigos de ambos.

"Da minha vida vocês não sabem nada, só aquilo que eu quero que se saiba. Tenho pena que se fale, que se tente minar e que se fale dos outros de uma forma tão feia - que só depende de quem o faz - e que tentem todos os dias arranjar uma coisinha para tornar feio o que eu estou a viver de mais bonito na minha vida, que é mesmo o meu amor pelo João", concluiu Cristina, aplaudida pelos presentes em estúdio.

