Se fez sucesso uma vez, certamente fará novamente. Foi assim que pensou João Monteiro na hora de dar uma prenda a Cristina Ferreira, a sua atual namorada.

O tenista voltou a recorrer à marca de joias NAUZ, sediada no Porto, conhecida por gravar fotografias especiais nas peças que vende, algo que já havia feito durante a sua anterior relação.

Há menos de dois anos e meio, João mandou gravar uma fotografia sua com a ex-companheira, Beatriz Cezanne, e um cão, colar que depois lhe entregou carinhosamente. A peça continua hoje disponível nas redes sociais e poderá ser vista na galeria.

Entretanto, e estando agora apaixonado pela apresentadora portuguesa, João pediu à Nauz para gravar numa nova peça uma das fotografias que tirou com Cristina. A joia em causa já foi até utilizada pela figura pública.

Confira na galeria as imagens que mostram as semelhanças entre as duas prendas dadas por João Monteiro.

