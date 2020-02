A apresentadora optou por não falar do tema do momento durante o programa, tendo apenas dedicado algumas palavras a Cláudio Ramos no final da emissão.

'O Programa da Cristina' desta terça-feira foi particularmente alvo de atenções, uma vez que foi o primeiro desde que Cláudio Ramos anunciou a sua saída da SIC para tornar-se rosto da TVI. A grande notícia foi dada ontem e os telespectadores aguardavam ansiosamente a reação de Cristina Ferreira, algo que apenas aconteceu nos últimos minutos da emissão. Na caixa de comentários várias reações dão conta do descontentamento dos fãs com o facto da apresentadora não ter assinalado o adeus ao tão acarinhado 'vizinho' durante o programa. "Se a Cristina lhe deu uma oportunidade de visibilidade, ele também fez muito pelo programa", escreveu uma internauta que considerou "triste" não existir "alusão ao vizinho" durante o programa. "Devia ter falado na saída do vizinho e dirigido palavras de agradecimento", escreveu outra seguidora. Muitos dos seguidores traçaram também comparações à saída de Cristina Ferreira da TVI, no final de 2018. Na altura a apresentadora anunciou inesperadamente que deixaria de fazer parte da estação, depois de mais de uma década ao lado de Manuel Luís Goucha no 'Você na TV'. Houve ainda quem apontasse que Cristina Ferreira tem "falta de humildade" e está com "azia". Por outro lado, muitos elogiaram o seu mérito e desejaram-lhe boa sorte para o futuro do programa, mostrando que esperam a entrada de um novo vizinho. António Raminhos foi o nome mais mencionado como 'favorito' ao lugar até então ocupado por Cláudio Ramos. Leia Também: As palavras de Cristina Ferreira sobre a saída de Cláudio Ramos da SIC Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.