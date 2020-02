Em apenas 24 horas os telespectadores da SIC viram sair da estação uma das maiores estrelas. Sem fazer prever, a TVI anunciou esta segunda-feira que Cláudio Ramos é a mais recente contratação, sendo hoje o seu primeiro dia na estação de Queluz.

Esta manhã, enquanto o apresentador conhecia os cantos da nova casa, Cristina Ferreira, na estação rival, assinalava a saída da SIC.

Depois de ter 'brincado' com o tema ao longo da emissão, com pontuais referências ao vizinho, nos últimos minutos, a anfitriã d'O Programa da Cristina' prestou breves palavras áquele que foi o seu companheiro televisivo durante o último ano.

"Tinha uma ambição desde o primeiro dia: que este espaço fosse sentido como casa. Temo-lo conseguido desde o primeiro dia. Não se fazem despedidas neste espaço porque há pessoas que sempre vão chamar-lhe casa", afirmou.

Ontem, poucas horas após ser comunicada a mudança de Cláudio Ramos para a TVI, o apresentador dedicou palavras de grande carinho e gratidão a Cristina Ferreira. O dia, marcado por emoções fortes, terminou com a sua despedida no 'Passadeira Vermelha', onde era comentador há cinco anos.

Leia Também: Cláudio Ramos e a carta de despedida para Cristina: "Sei que está triste"