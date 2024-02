Flávio Furtado é um homem de abraços e prova disso foi a mais recente partilha que fez com os seguidores da sua página de Instagram.

"A televisão é feita por pessoas para pessoas. E, no fim, o mais importante são mesmo as pessoas, os abraços, os momentos vividos…", notou na legenda da publicação que destaca momentos de ternura com diversas personalidades.

Conforme poderá ver na galeria entre o grupo de pessoas está Cristina Ferreira, Bruna Gomes e até mesmo Nuno Graciano.

