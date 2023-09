Cristina Ferreira destacou na sua página de Instagram que o programa 'Dança com as Estrelas' está quase a chegar novamente à TVI.

A preparar o regresso do formato à estação, a apresentadora recordou na rede social algumas fotografias.

"Passei a manhã a trabalhar no próximo 'Dança com as Estrelas'. Este é mesmo um programa do caraças. Dá brilho ao olhar", disse na legenda das imagens que pode ver abaixo:

