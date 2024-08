Cristina Ferreira prepara-se para apresentar a sétima edição da 'Casa dos Segredos', reality show que estreia já em setembro.

Esta sexta-feira, 9 de agosto, à conversa com Leonor Seixas, Nuno Pardal e Toy, a apresentadora confessou que gostava de estar do outro lado do jogo.

"Eu adorava saber como é que eu era como concorrente, é que eu não sei como é que era. Não sei se me afastava das coisas ou se ia ser do pior", afirmou a apresentadora.

Veja o momento.

