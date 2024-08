Já no final do programa 'Dois às 10', da TVI, Cláudio Ramos partilhou com Cristina Ferreira: "Gostava de nascer a saber quando é que ia morrer".

Por sua vez, a apresentadora discordou. "Eu não. Isso era muito complicado para nós gerirmos as nossas coisas", explicou Cristina Ferreira.

"Estarias resolvida na vida, era natural", acrescentou Cláudio. "Não estavas nada", afirmou Cristina.

