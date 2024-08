No final do programa 'Dois às 10', da TVI, esta quarta-feira, dia 21 de agosto, Cristina Ferreira falou sobre a felicidade... e do namorado João Monteiro.

"Eu não tinha namorado e o meu nível de felicidade era igual. Agora tenho uma paz, um aconchego que na altura não tinha. Fui tão feliz sem namorado como sou hoje com namorado. Eu já era feliz, agora na minha vida continuo a ser muito feliz", partilhou a apresentadora.

"[O meu namorado] acrescentou-me à minha vida, mas o nível de felicidade é o mesmo. A maior capacidade na vida é tu conseguires ser feliz contigo próprio. Tudo o que vem à volta são os tais acrescentos que iluminam a tua felicidade", frisou, não deixando de confessar também que "já não imagina a sua vida sem esta felicidade".

"Eu já era profundamente feliz - e o profundamente feliz tem dias de tristeza, a felicidade implica isso. Estou extraordinariamente feliz com a pessoa que tenho, mas o meu nível de felicidade é o mesmo. Não se coloque nos outros a própria felicidade. Tu, na tua vida, tens que estar bem na tua felicidade. Agora, se me perguntasses se eu gostava mais da minha vida sem o João ou com o João, gosto muito mais da minha vida com o João", realçou.

