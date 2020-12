Cristina Ferreira aproveita sempre os dias de folga para regressar ao lugar onde moram as suas origens. Nos diversos passeios que faz pela natureza, seja junto ao mar, seja na serra, a apresentadora vai partilhando com os seus seguidores algumas reflexões.

Hoje, por exemplo, publicou uma fotografia em plena natureza, dizendo:

"A seguir o meu caminho. Do sítio onde nasci. E continuo a crescer", afirmou.

Note-se que na época de Natal a TVI saiu a perder. Apesar da diretora de Ficção e Entretenimento do canal ter apostado em programas com as caras mais conhecidas da estação, a verdade é que a SIC acabou por levar a melhor nas audiências.

