Há coincidências muito curiosas - e esta é uma delas. Cristina Ferreira e Joana Marques estão ambas de férias em Bahia, no Brasil, e acabaram por ficar hospedadas no mesmo hotel.

As duas figuras públicas, bem como os seguidores de ambas, já se aperceberam desta informação e a apresentadora, em tom de brincadeira, decidiu reagir.

Numa publicação em que assinalou o prémio da Executiva que a distingue como sendo uma das mulheres mais influentes do país, Cristina deixou algumas hashtags dirigidas à humorista.

A comunicadora escreveu, assim, as seguintes frases: "Quem não tenta não anda"; "hastag para a Joana Marques"; "Estamos as duas de férias no mesmo hotel"; "ainda não nos vimos"; "o hotel é grande"; "os ricos não ostentam".

