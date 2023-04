Cristina Ferreira viajou para o Brasil, onde irá passar os próximos dias. A comunicadora juntou trabalho e lazer com esta viagem, levando consigo uma companhia especial.

Tal como é possível perceber pelas suas mais recentes partilhas, a diretora de ficção e entretenimento da TVI está com Lurdes Guerreiro.

As duas amigas trabalham juntas e esta quinta-feira, dia 13, fizeram uma pausa nas férias para terem uma reunião por zoom.

"O chamado trabalhar nas férias", pode ler-se na legenda de uma fotografia que captou parte da referida reunião.

© Reprodução Instagram/ Cristina Ferreira

Cristina Ferreira, recorde-se, deverá regressar a Portugal no fim de semana. No domingo, dia 16, apresenta mais uma gala d'O Triângulo'.

Leia Também: Cristina Ferreira no Brasil. As primeiras fotos da 'escapadinha' de sonho