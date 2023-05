Cristina Ferreira Ferreira e Manuel Luís Goucha juntaram-se na tarde desta segunda-feira, 15 de maio, para conduzirem uma emissão especial da TVI dedicada ao Dia da Família.

A dupla divertiu os espetadores em direto e nos bastidores matou saudades dos largos anos em que trabalharam juntos.

Cristina deitou por terra os rumores de mal-estar com o amigo e partilhou na sua conta oficial de Instagram divertidas imagens captadas nos bastidores, durante o intervalo da emissão.

"Chique que é chique não come em televisão. Assim que vamos para intervalo, aí vai ele atacar o catering", brincou a comunicadora, levando Goucha a defender-se e a explicar que estava apenas a comer "um queque" e a beber "uma aguinha".

Já depois do lanche, enquanto esperavam para voltar ao direto, os apresentadores aproveitaram para colocar a 'fofoca' em dia e partilharem um com o outro as suas opiniões sobre os últimos acontecimentos na realeza britânica.

Veja os vídeos na galeria.

