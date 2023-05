Cristina Ferreira mostrou o seu lado mais irónico esta segunda-feira, 15 de maio, ao partilhar com os seguidores do Instagram uma fotografia na qual contou estar a 'puxar as orelhas' a Cláudio Ramos nos bastidores da emissão especial de segunda-feira, 15 de maio, do 'Dois às 10'.

"Eu a refilar com o Cláudio Ramos logo pela manhã", pode ler-se na legenda da imagem.

A diretora de ficção e entretenimento da TVI acrescentou ainda à partilha o tema 'Gosto de Ti', de Nininho Vaz Maia, mostrando desta forma que estaria apenas a ser irónica.

O 'Dois às 10', apresentado por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, foi hoje dedicado ao Dia da Família. A emissão especial continua durante a tarde, com condução de Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha.



© Reprodução Instagram/ Cristina Ferreira

