Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha, a dupla está de volta à antena já esta segunda-feira (dia 15 de maio). A novidade foi confirmada pela diretora de ficção e entretenimento da TVI.

Os dois apresentadores vão conduzir esta tarde uma emissão especial dedicada a assinalar o Dia da Família, que hoje se celebra.

"Manhã de segunda. A partir das 14h00 com o Manuel Luís Goucha no especial família da TVI", disse Cristina ao partilhar com os fãs o look que elegeu para a chegada aos bastidores.

Ora veja:

