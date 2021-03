Adelaide, "a mulher que não dá audiências à TVI", é uma das personagens cómicas de Eduardo Madeira no 'Cristina ComVida', a nova aposta da estação de Queluz.

Estreou esta segunda-feira, dia 29, o formato dos fins de tarde e foi mesmo no final da emissão, numa contracena com Toy, que o humorista surgiu apresentou esta personagem.

"Não vejo a TVI, não dou audiências a esse canal. É tudo gritado", afirmou, atirando de seguida uma crítica ao look que Cristina Ferreira usou na última emissão do 'All Together Now'.

Veja abaixo o momento de humor.

Leia Também: "Quero que digam: 'Que hora tão bem passada, queríamos mais'"