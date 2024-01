As férias de Cristina Ferreira e João Monteiro nas Maldivas foram o tema de abertura do 'Dois às 10' desta segunda-feira, dia 29 de janeiro, e a apresentadora não sentiu pudores em brincar com a sua nova relação amorosa.

O programa matutino da TVI começou com uma recriação da fotografia com que Cristina e João oficializaram o namoro, tirada num cenário muito romântico composto por várias luzes e coração.

De seguida, Cristina explicou qual é, afinal, o anel com que surgiu nas suas mais recentes fotografias, esclarecendo que a peça em causa já não é nova. "Tenho um anel há muitos anos, desde que batizei o Tiago [filho], que diz Tiago. O pai dele tem um igual e nós nunca tirámos ao longo destes 14 anos. Não tenho nada novo", reforçou.

Cláudio Ramos explicou depois que gostava de ir às Maldivas, dado que as pessoas que lá vão estão "estupidamente apaixonadas", o que levou à entrada de Toy no formato para cantar, precisamente, o tema 'Estupidamente Apaixonado'.

Veja na galeria as fotografias da recriação do momento romântico de Cristina Ferreira e João Monteiro, o novo casal-sensação de Portugal.

