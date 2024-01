E depois de muito se falar sobre o romance de Cristina Ferreira com João Monteiro (irmão do vencedor do 'Big Brother 2023', Francisco Monteiro), parece que já não há nada a esconder.

Esta quinta-feira, dia 25 de janeiro, Cristina e João Monteiro publicaram a mesma fotografia nas suas respetivas página de Instagram onde mostram um jantar romântico.

"O que não é expectável torna-se memorável", escreveu a apresentadora na legenda da imagem que foi também destacada na página do tenista.

De recordar que o casal encontra-se de férias num destino paradisíaco.

