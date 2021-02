Cristina Ferreira levantou esta quinta-feira, dia 11, a ponta do véu sobre um dos looks que irá usar no seu novo programa - o talent show 'All Together Now'.

Na imagem a preto e branco, a apresentadora surge com um vestido de gala. E até o penteado é digno de princesa.

"O melhor está a chegar", escreve Cristina na legenda da imagem, à qual acrescentou ainda a hashtag: All Together Now.

Será este o look que a diretora de ficção e entretenimento da TVI vai usar na estreia?

