Esta semana o programa 'Em Família' não terá um trio mas sim uma dupla de apresentadores, são eles Ruben Rua e Maria Cerqueira Gomes.

Os dois rostos da TVI voltam a ser aposta da diretora de ficção e entretenimento do canal. Aliás, tanto Ruben como Maria têm sido presenças habituais no formato durante as últimas semanas.

Quanto ao tema escolhido, este sábado a temática gira em torno do amor. Uma clara alusão ao facto de no domingo, 14 de fevereiro, se celebrar o Dia dos Namorados.

