Cristiano Ronaldo mostrou aos fãs um dos momentos passados em família, numa noite animada. O futebolista surpreendeu de novo os que o seguem no Instagram com imagens em que surge ao lado do filho mais velho, Cristianinho, e da companheira, Georgina Rodríguez.

Em casa, a jogar Jenga, é assim que podemos ver os três no recente vídeo partilhado, esta terça-feira, rede social. "E os vencedores são... CR7 e Jnr. Siiimmmm", escreveu o futebolista na legenda da publicação.

Imagens que pode ver na galeria.

