Em casa de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez hoje é dia de festa. A companheira do craque português completa 26 anos esta segunda-feira, dia 27 de janeiro, data que foi assinalada com uma festa junto da família.

Nas redes sociais, depois de Cristiano Ronaldo ter publicado uma fotografia em que mostra os festejos do aniversário, Georgina decidiu também partilhar o momento com os seguidores e deu a conhecer novas imagens.

"Felizes 26 anos para mim, muito feliz. Não posso pedir mais à vida. Só muita saúde para mim e para a minha família para poder estar com eles. Obrigada a todos pelas mensagens de parabéns, por todas as flores, por todo o amor. E obrigada ao meu marido por me dar o melhor da vida, os nossos filhos. Amo-te", escreveu na legenda das imagens, que pode ver na galeria.

Veja ainda na publicação abaixo um vídeo onde todos cantam os parabéns a Georgina.

