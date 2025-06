Georgina Rodríguez optou por não se 'comprometer' no que ao look diz respeito ao marcar presença num evento em Madrid, mais precisamente no Palácio de Cristal.

A companheira de Cristiano Ronaldo marcou presença no 10.º aniversário da Netflix Espanha, na terça-feira, dia 10 de junho, e escolheu para a ocasião um vestido preto.

Uma peça cheia de detalhes, justa e decotada. O visual ficou completo com uns sapatos de salto alto também pretos. Veja nas imagens da galeria.

