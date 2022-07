Cristiana Jesus surpreendeu os seguidores do Instagram ao revelar ter sido assistida nas urgências do hospital depois de sofrer um percalço com um brinco.

A antiga participante da 'Casa dos Segredos' deixou a parte de trás de um brinco entrar no ouvido.

"Alguém me diz como é que entra a parte de trás de um brinco para dentro do ouvido? Qual é a probabilidade? É que só a mim", contou Cristiana ao mostrar uma fotografia captada no exterior do hospital.

Apesar do susto, a situação parece ter ficado resolvida com brevidade e a empresária rumou ao norte do país para um fim de semana em família.

Leia Também: Look da Semana: Cristina, Rita ou Maria? Elas foram o brilho da festa