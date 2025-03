Cristiana Jesus parece estar cada vez mais próxima de concretizar o sonho de tornar-se apresentadora de televisão. A antiga participante do 'Secret Story' revelou estar a abraçar um novo projeto no sentido de realizar o seu grande objetivo de menina: chegar à antena.

"Oito anos atrás entrava numa casa, com a ilusão que me abria muitas portas e na verdade abriu. Mas não tão fácil assim. Quem me segue desde essa altura sabe o quanto trabalho todos os dias para alcançar os meus objetivos, os meus sonhos de menina. Foram tantas as portas que nunca me abriram, eu lutava sem que a minha dignidade e humildade fosse colocada em causa", disse através da rede social Instagram.

"Em cada 'não', encontrei um novo motivo para lutar. Em cada porta fechada, aprendi a construir as minhas próprias chaves. Hoje conquistei um dos meus objetivos, estou a conquistar, devagarinho. E percebo que toda a espera, toda a frustração valeram a pena. Porque nunca desisti. Porque sou a prova viva de que quem persiste, alcança. E este é só o começo. Eu acredito", completou.

Às suas palavras, Cristiana juntou um conjunto de vídeos e fotografias nas quais aparece num cenário de um programa de televisão.

Leia Também: Márcia Soares revela segredo: "Meti um inocente na prisão"