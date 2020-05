Grávida do seu primeiro filho, um menino a que decidiu chamar Guilherme, Cristiana Jesus lida agora com as transformações no corpo da mulher que marcam o último trimestre da gestação.

"Poderia dizer que estou a ter uma gravidez à Carolina Patrocínio, quem me dera... (E eu até continuo a dançar muito para que consiga manter)", começou por lamentar a ex-concorrente do programa 'Casa dos Segredos', da TVI, num desabafo partilhado na sua conta oficial de Instagram.

"Na verdade nunca fui de ter muita celulite, nunca fui de engordar e hoje deparo-me com um corpo completamente diferente do que sempre tive e sempre conheci. Desde que engravidei que a celulite não desiste de aparecer", continua a futura mamã, juntando às suas palavras imagens onde posa em lingerie e exibe, sem medo, as mudanças no seu corpo.

Sabendo dos riscos que corria com esta publicação, a esposa de Cláudio Alegre quis evitar possíveis críticas deixando um recado aos 'haters': "(...) A gravidez muda sem dúvida o corpo de uma mulher, mas em quarentena torna-se três vezes pior... Nunca pensei em viver a minha gravidez em plena pandemia. Para todas as mensagens feias que poderão vir posteriormente a este post, pensem que estou a mostrar a minha realidade, poderia estar aqui a mostrar que estou uma grávida toda 'boazona', vocês iriam acreditar porque colocava um Photoshop e vivia numa mentira".

Ainda que se sinta mais desanimada, Cristina mantém a esperança de que depois de o bebé nascer irá voltar a treinar e recuperar a forma física a que sempre esteve habituada. "Acredito que depois disto tudo irei dançar muito para recuperar a minha forma física e voltar à Cristiana que sempre conheci", completa.

