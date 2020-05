Cristiana Jesus e Cláudio Alegre organizaram este sábado, dia 2 de abril, o chá do bebé do filho. Celebração onde, como prometido, revelaram o nome da criança.

Foi já depois de serem surpreendidos por familiares e amigos, que se juntaram à festa de forma virtual, em direto no Instagram de ambos, e até por alguns que surgiram à porta de casa do casal com buzinas e balões, que a dupla de ex-concorrentes do programa 'Casa dos Segredos', da TVI, revelou que foi Guilherme o nome escolhido para o menino.

Com grande emoção, a futura mamã usou as suas redes sociais para lembrar as melhores imagens da festa.

"O meu coração está cheio do vosso amor. Obrigada a todos vocês que estiveram sempre desse lado, espero que se tenham sentido em nossa casa. Obrigada a todos os nossos amigos maravilhosos que nos fizeram chorar de emoção, à nossa família que sempre nos surpreende. [...] O nosso Guilherme hoje está inquieto com tanta emoção e com tanto amor", pode ler-se na legenda da publicação.

Ora veja:

Leia Também: Família de Sandrina do 'Big Brother' pede 500€ por entrevista? A verdade