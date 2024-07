"Um brinde aos nossos quatro anos de puro amor, filho. O pai ama-te sem medida! Parabéns", pode ler-se numa das publicações que Cláudio Alegre fez no Instagram a assinalar o aniversário do filho, Guilherme.

Além de ter partilhado várias imagens do filho com carinhosas palavras, que pode ver na galeria, o dançarino também dedicou uma mensagem à mãe do menino, Cristiana Jesus.

"Quero que saibam que esta mulher deu-me o melhor presente do mundo. Para muitos pode parecer clichê, para mim, é fruto de uma história cheia de histórias de amor. Fruto de uma relação cheia de montanhas russas", disse.

"E se já era amor, sempre existirá amor por todo o carinho e respeito que tenho para com a mãe do meu filho. Que estes quatro anos sejam eternamente prolongados e que o futuro do nosso amor nos prove que é possível amarmos sem filtros. Parabéns a essa mulher, parabéns a essa mãe e que o nosso amor seja mútuo, estejas onde estiveres. Obrigado por me teres proporcionado sentir o que jamais imaginei sentir, o amor pelo meu filho. Parabéns", completou.

© Instagram

Cristiana Jesus também fez questão de assinalar publicamente o aniversário do filho e, entre as partilhas que fez também no Instagram, mostrou o menino vestido de homem-aranha.

"O meu super-herói faz anos hoje. E que verdadeiro super-herói que ele tem sido na minha vida. Amo-te meu pequenino. Tu és, sem dúvida, a história mais bonita que Deus escreveu na minha vida", escreveu na publicação.

Leia Também: Filha mais velha de Rita Ribeiro completa 49 anos