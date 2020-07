O objetivo é ajudar com as despesas do menino quando este for para a faculdade.

Os criadores da série 'Glee' revelaram, esta terça-feira, os seus planos de lançar um fundo para pagar a faculdade do filho de Naya Rivera, o pequeno Josey, de quatro anos. Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan anunciaram o novo fundo para o filho de Rivera em homenagem à atriz de 33 anos, segundo o The Hollywood Reporter. "Neste momento, nós os três estamos num processo para criar um fundo para o lindo filho que a Naya amava acima de tudo", disseram os criadores em comunicado. Os mesmos lembraram a artista, que na série interpreta Santana Lopez, como uma pessoa "carinhosa" e muito protetora em relação ao restante elenco, afirmando que era "uma das estrela mais talentosas e especiais". Recorde-se que Naya esteve desaparecida durante cinco dias, depois de ter ido dar um passeio de barco com o filho ao lago Piru, na Califórnia. O corpo da atriz foi encontrado esta segunda-feira, 13 de julho. As autoridades acreditam que Naya e o filho estava a nadar quando foram surpreendidos por uma forte corrente no lago. A atriz terá conseguido reunir forças para levar o menino de volta para o barco, mas não acabou por não se salvar. Além do pequeno Josey, Rivera deixa ainda os pais, Yolanda e George, o irmão, Mychal, e a irmã, Nickayla. "Os nossos corações estão com a sua família, especialmente com a mãe, Yolanda, que era uma grande parte da família 'Glee', e o filho, Josey", disseram ainda os criadores da série. Leia Também: Ator acredita que Cory Monteith ajudou a encontrar corpo de Naya Rivera





