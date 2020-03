Cristiano Ronaldo fez uso das suas redes sociais para apelar aos largos milhões de seguidores para a importância de seguir as medidas de prevenção contra o coronavírus. Numa longa mensagem realçou o dever cívico de cada um em proteger-se e manter a esperança nesta fase de alarme.

"O mundo está a enfrentar um momento difícil que exige o máximo de cuidado e atenção de todos nós. Hoje falo-vos não enquanto jogador de futebol, mas enquanto filho, pai, ser humano preocupado com os últimos desenvolvimentos que estão a afetar o mundo", começa por dizer.

"É importante seguirmos os conselhos da Organização Mundial de Saúde e das organizações governamentais. Proteger a vida humana deve sobrepor-se a outros interesses", frisou.

Por fim, o craque madeirense dirigiu palavras de empatia a todos os que enfrentam diretamente as consequências deste flagelo: "Queria enviar os meus pensamentos a todos os que perderam alguém próximo, a minha solidariedade para quem está a lidar com o vírus, como o meu colega de equipa Daniele Rugani, e o meu apoio a todos os maravilhosos profissionais de saúde que colocam as suas vidas em risco para ajudar os outros".

Vale referir que Cristiano Ronaldo se encontra de quarentena na Madeira, junto da família. O jogador viajou para a terra natal para visitar a mãe, que se encontra a recuperar de um AVC, e viu-se impedido de regressar a Turim, na Itália, onde reside.

