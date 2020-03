Esta sexta-feira, dia 13, o Governo declarou estado de alerta até dia 9 de abril. São apelados todos os cuidados e medidas de proteção contra a propagação do coronavírus, que, de acordo com o último balanço, já fez 112 infetados em Portugal.

O tema foi o grande destaque do 'Primeiro Jornal', da SIC, e o jornalista Bento Rodrigues decidiu terminar a emissão com um novo e sentido apelo a todos os telespectadores.

"Concentremo-nos antes na extraordinária capacidade de cada um de nós e de todos, juntos. Assusta? Assusta. Por isso, sejamos serenos, exigentes, mas também responsáveis ao seguir as recomendações. Cuidado ao tossir e espirrar, lavar bem as mãos, evitar cumprimentos e locais fechados, respeitar o espaço do outro. Quarentena e isolamento significam ficar em casa", começou por frisar.

"Vivemos um tempo novo em que a nossa vida muda. Um tempo que pede ainda mais o melhor de nós para que tudo corra bem. E vai correr. Cuide de si, que estará a cuidar de todos. Bom fim de semana", rematou.

A mensagem não tardou em fazer eco nas redes sociais, suscitanto elogios à postura do jornalista.

