Ozzy Osbourne foi diagnosticado com Covid-19 e o seu estado de saúde está a preocupar a companheira, Sharon Osbourne.

Em entrevista à TalkTV, a apresentadora revelou que vai deixar o Reino Unido para estar ao lado do marido nesta fase difícil.

"Ozzy só foi diagnosticado a meio da noite. Falei com ele e ele está bem. Mas estou muito preocupada com ele agora", afirmou, cita a revista Hello.

Deste modo, espera-se que a apresentadora esteja ausente do programa 'The Talk' nos próximos dias, uma vez que se prepara para viajar para os Estados Unidos.

