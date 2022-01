Infetada com Covid-19, Rita Pereira tem partilhado alguns momentos do período de isolamento que está a cumprir na companhia do namorado, Guillaume Lalung, e do filho de ambos, Lonô, de dois anos.

Ainda este sábado a atriz compilou vários vídeos e publicou-os na sua página de Instagram. "Resumo dos nossos dias de isolamento", escreveu na legenda.

Vale referir que a atriz encontra-se na reta final da quarentena. Foi no dia 11 que partilhou com os seguidores que a sua família estava infetada com o vírus.

