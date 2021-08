Rita Ferro Rodrigues viveu esta segunda-feira, dia 9 de agosto, um dia particularmente especial por "finalmente" ter sido vacinada contra a Covid-19.

"Finalmente. Como tive Covid-19 em fevereiro, só agora consegui ser vacinada", começa por referir, passando a contar uma pequena curiosidade sobre este dia.

"Acreditam que fui vacinada por uma enfermeira encantadora que tal como eu se chama… Rita Aguilar ? Não é incrível?", realça.

Por fim, Rita Ferro Rodrigues mostrou-se "muito feliz e muito agradecida à Ciência e ao SNS [Serviço Nacional de Saúde]".

"E sim, vale a pena tirar a fotografia, mostrar com orgulho e emoção o momento histórico para mim e para a minha comunidade…. Porque cada pessoa que se vacina pensa em si e nos outros ! E agora vamos regressar ao trabalho", declara ainda.

Por fim, a apresentadora brincou com o facto de se dizer que a vacina faz crescer os seios: "Só espero que não me cresça nada com a vacina, porque francamente já estou muito bem abastecida".

