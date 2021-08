Jennifer Aniston respondeu a alguns comentários que chegaram depois de ter dito que cortou relações com amigos que não querem ser vacinados.

Após ter sido abordada por alguns internautas que questionaram a razão de estar tão preocupada em estar perto de amigos que não foram vacinados, a atriz fez questão de esclarecer melhor a sua decisão.

"Mas se ela for vacinada está protegida, certo? Por que se preocupa com as pessoas que estão perto dela?", escreveu um seguidor.

"Porque se tiver a variante, pode infetar-me. Posso ficar ligeiramente doente, não serei internada num hospital e/ou morrer. Mas posso transmitir a outra pessoa que não tenha a vacina e cuja saúde esteja comprometida (ou tenha alguma doença). Portanto, colocaria vidas em risco. É por isso que me preocupo. Temos que nos preocupar com os outros e não apenas connosco próprios", explicou.

Publicação de Jennifer Aniston© Instagram

