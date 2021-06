Rita Ferro Rodrigues recorreu ao Instagram para deixar uma mensagem sobre a vacinação contra a Covid-19, lembrando a importância de se "cumprir esse dever que também é um privilégio".

"De volta ao trabalho! Passei aqui para relembrar à malta com 43 e mais velhos que podem e devem auto agendar a vacina", começou por escrever.

"E à geração dos 40 para estarem atentos que segundo as notícias, o auto agendamento para vocês abre ainda hoje", acrescentou, esta segunda-feira, 14 de junho.

"Só a vacinação nos permitirá recuperar as nossas vidas. Bora lá sem hesitações cumprir esse dever que também é um privilégio - são tantas as pessoas por esse mundo fora que sonham com o dia em que se vão vacinar... Bora lá", rematou.

