Ricardo Araújo Pereira está em isolamento profilático na sequência de ter estado em contacto com uma pessoa diagnosticada com o novo coronavírus. Foi o próprio quem confirmou a informação no programa 'Governo Sombra', da SIC.

"Tive contacto direto com uma pessoa que testou positivo. Mas tal como se disse de Cristiano Ronaldo, sobre mim pode dizer-se exatamente o mesmo: Este homem é um combatente, vai expulsar o bicho", afirmou em videochamada com os comentadores Pedro Mexia e Joâo Miguel Tavares.

O comediante referiu ainda que não sabe durante quanto tempo vai cumprir quarentena e ressalvou que vai realizar o teste "em breve", mas até ao momento não apresenta sintomas.

