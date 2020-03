A rainha Isabel II abandonou o palácio de Buckingham devido ao surto de Covid-19 que assola o mundo e que já fez 21 vítimas mortais no Reino Unido.

A monarca foi escoltada para Windsor na quinta-feira e está a ser planeada a sua mudança para Sandringham, no caso de um aumento no número de casos.

"Ela está com uma boa saúde, mas achamos que seria melhor. Grande parte do staff está em pânico devido ao coronavírus", avança uma fonte ao The Sun.

"A rainha tem recebido várias visitas nas últimas semanas, no entanto decidiu cancelar os próximos compromissos", tal como avançou a agência de notícias AFP.

