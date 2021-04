A Índia bateu esta quarta-feira, dia 28, um novo recorde ao registar 200 mil mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas - números que estão a traduzir-se numa realidade aterradora para os 1,3 milhões de habitantes. O príncipe Carlos não ficou indiferente às notícias e solidarizou-se com o país, estando agora a reunir esforços para oferecer ajuda.

Através da organização British Asian Trust, fundada pelo filho da rainha Isabel II em 2007, lançou a iniciativa Oxygen For India, que pretende angariar fundos para enviar concentradores de oxigénio para o país asiático.

Esta quarta-feira, Carlos enviou uma mensagem de empatia na qual afirmou ficar "de coração partido" com "as imagens trágicas" que retratam o sufrágio que a Índia enfrenta, cita a revista Hello.

