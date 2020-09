Anitta realizou o teste à Covid-19 quando desembarcou no Brasil após ter estado uma temporada na Europa, onde se encontrou com Neymar. Um encontrou que deu asas aos rumores de que poderia estar infetada com o novo coronavírus, uma vez que o jogador contraiu o vírus.

No entanto, de acordo com a revista Quem, a assessoria da artista disse que a mesma testou negativo para a Covid-19.

"A Anitta fez o teste quando chegou ao Brasil, por uma questão de responsabilidade. E o teste deu negativo", comunicaram.

