Neymar, o seu filho, Davi Lucca, e o pai do jogador encontram-se infetados com a Covid-19. A notícia levou a que a sua ex-mulher, Carol Dantas, mãe do pequeno Davi, fizesse nas suas redes sociais um esclarecimento sobre o seu estado de saúde.

Carol Dantas e o atual marido, Vinicius Martinez, estão muitas vezes com o atleta brasileiro, o casal marcou presença na final da Liga dos Campeões e reuniu as famílias de ambos no aniversário de Davi Lucca - a 25 de agosto. E foi precisamente a proximidade entre as famílias que motivou especulação e levou a 'ex' de Neymar a fazer um esclarecimento público.

"Está tudo bem, pessoal", começou por realçar Carol Dantas. "Estamos invictos. Nós já tínhamos tido contacto com o vírus, e já estamos com os anticorpos altos", acrescentou Vinicius Martinez, dando conta de que ambos já estiveram infetados.

"Não é segredo que estamos sempre muito juntos com todos aqui, e nós estamos juntos principalmente em momentos em que precisamos de cuidar e de apoiar. Com amor, tudo fica bem", concluiu o empresário.

Leia Também: Pai e filho de também estão com -19