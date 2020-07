Nick Cordero continua a lutar pela sua vida no hospital, depois de ter sido infetado com o novo coronavírus. Segundo as mais recentes informações dadas pela mulher do ator, este terá de ser sujeito a um transplante duplo de pulmões, de forma a que possa voltar a viver uma vida o mais normal possível.

"Há 99% de hipóteses dele precisar disso para viver o tipo de vida que eu sei que o meu marido gostaria de viver", afirmou Amanda Kloots, numa entrevista à CBS.

No entanto, até que a cirurgia seja possível, Amanda referiu que o companheiro terá de melhorar: "Os músculos estão atrofiados, mas ainda consegue abrir os olhos e obedece a ordens quando está acordado, como sim, ou não", notou.

"O Nick está a lutar. Eu vejo todos os dias. O médico do Nick também vê. E enquanto ele estiver lá a lutar, continuarei a lutar com ele", sublinhou na entrevista.

Recorde-se que Nick encontra-se internado há 90 dias e uma das suas pernas já foi amputada. O casal tem um filho em comum, Elvis, de um ano.

